Названо число российских регионов с обязательной вакцинацией студентов

Обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет введена в 16 регионах России. Еще в пяти регионах прививка понадобится учащимся, которые будут проходить практику не в учебном заведении. Такое число назвало РИА Новости.

Прививку обязаны сделать студенты Амурской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской и Томской областей. Кроме того, такое требование касается учащихся Курской, Кемеровской и Архангельской областей, а также Пермского и Краснодарского края, Дагестана, Адыгеи, Марий Эл, Бурятии, Калмыкии и Тувы.

Студентам Санкт-Петербурга, Татарстана, Астрахани, Нижегородской и Калужской областей понадобится прививка для прохождения учебной практики вне стен образовательного учреждения.

Большинство российских регионов объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 в октябре, пять субъектов приняли подобное решение еще летом. Курская область объявила об обязательной вакцинации в ноябре.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. По его словам, ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки являются недопустимыми.