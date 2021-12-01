Россияне выявили лучшие варианты мужского отдыха

Лучшим вариантом мужского отдыха россияне считают рыбалку и охоту. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опубликованных на сайте организации.

По данным опроса, рыбалка и охота являются любимым времяпрепровождением российских мужчин в отпуске — так считают 39 процентов опрошенных. Еще 25 процентов респондентов признались, что любят ходить в походы.

Отдыхать в санаториях предпочитают 22 процента участников опроса. Созерцание карельских озер привлекает восемь процентов мужчин, а покорение камчатских вулканов — еще шесть процентов.

Ранее в ноябре автоэксперт Игорь Моржаретто поделился лучшими маршрутами для зимних путешествий по России. Так, самым возвышенным маршрутом он назвал путь до Карачаево-Черкесии по трассам М-4 «Дон» и Е-50 «Кавказ», а любителям пеших прогулок специалист посоветовал поехать в Геленджик.