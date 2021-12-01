Пытавшийся выбить топором дверь военнослужащий покусал полицейского

В Одесской области задержали военнослужащего, который под действием наркотических средств пытался выбить топором дверь чужой квартиры и покусал приехавшего на вызов полицейского, сообщает УНИАН.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме пытается прорубить дверь одной из квартиры топором. Правоохранители прибыли на место происшествия и попытались задержать подозреваемого, однако тот оказал сопротивление и укусил одного из полицейских за руку. Позже удалось установить, что между задержанным и его коллегой, проживавшим в квартире, в которую он пытался вломиться, произошел конфликт.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в поселке Лиманское. У мужчины были при себе топор, а также предмет, похожий на нож. Владельцем квартиры, к которую он пытался вломиться, также является военнослужащий.

Ранее стало известно, что американский интернет-гигант Amazon уличили в продаже наркотиков. Руководителям Amazon India предъявили обвинения по делу о предполагаемой контрабанде запрещенных веществ.