Американский интернет-гигант Amazon уличили в продаже наркотиков. Руководителям Amazon India предъявили обвинения по делу о предполагаемой контрабанде запрещенных веществ, сообщает Reuters.

Полиция центрального индийского штата Мадхья-Прадеш арестовала двух мужчин с 20 килограммами марихуаны. Их уличили в использовании сайта Amazon India для заказа и дальнейшей отправки наркотика под видом листьев стевии (натурального подсластителя) в другие штаты страны. Исполнительным директорам Amazon India были предъявлены обвинения в соответствии с местным законом об обороте наркотиков из-за несоответствия в документах, которые компания предоставила полиции в ходе разбирательства. При этом количество обвиняемых руководителей полиция не уточнила.

По оценкам индийских правоохранителей, через сайт онлайн-магазина Amazon было продано около одной тонны марихуаны примерно на 148 тысяч долларов. «Нам сообщили об этой проблеме, и в настоящее время мы разбираемся в ней», — заявили в Amazon. Компания отметила, что запрещает размещать и продавать на своих площадках незаконные товары и принимает строгие меры в отношении продавцов в случае нарушения.

В то время как в Индии наркотики стали для Amazon проблемой, в США интернет-гигант решил принимать на работу тех, кто употребляет марихуану. Нехватка водителей для доставки товаров вынудила компанию отказаться от тестирования соискателей на один из видов наркотиков. Представители Amazon уверены, что из-за обследования на употребление ранее запрещенных компанией веществ они теряли около 30 процентов работников, а заявление об отмене скрининга на этот наркотик поможет привлечь на 400 процентов больше откликов на вакансии.