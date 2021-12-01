Сбежавшего от следствия экс-депутата от КПРФ нашли в Великобритании

Объявленный в федеральный розыск бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов найден в Великобритании. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

В ростовском отделении КПРФ рассказали, что сбежавший от следствия бывший депутат посетил в Лондоне съезд Коммунистической партии Великобритании. В своем выступлении Бессонов утверждал, что нынешнее руководство России использует марксистскую фразеологию, и пожаловался на давление.

В 2018 году Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил Бессонова к трем годам колонии общего режима за избиение полицейских.

По данным следствия, в декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг, в котором приняли участие более 100 человек. Полиция потребовала от организаторов прекратить акцию, но депутат отказался. Тогда сотрудники МВД попытались отключить звукоусиливающую аппаратуру, в ответ митингующие, в числе которых был и Бессонов, устроили с ними драку.

Бессонов в декабре 2015 года направлял председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос о проверке сведений Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) о якобы незаконной деятельности сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки.