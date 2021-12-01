В Госдепе США назвали условия для вступления Украины в ЕС и НАТО

Для того, чтобы вступить в НАТО и Евросоюз (ЕС), Украина должна провести глубокие и всеобъемлющие реформы всей своей системы. Такие условия назвала замглавы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает РИА Новости. Ее слова прозвучали на «Киевском форуме безопасности».

«Это требует глубоких и всеобъемлющих реформ всей вашей системы. Вы работаете над многими из этих вопросов на протяжении многих лет, но еще много работы впереди», — заявила Нуланд. Она отметила, что путь Украины в ЕС и НАТО лежит через реформы экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Ранее она предупредила, что Вашингтон может ввести против России беспрецедентные санкции в случае, если Москва предпримет какие-либо действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. Она заверила, что Украину поддерживают не только США, но и все страны НАТО.