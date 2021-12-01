В ЮАР назвали 8 ноября самой ранней датой обнаружения омикрона

Стала известна самая ранняя дата обнаружения штамма омикрон в ЮАР. Об этом сообщили специалисты из Национального института инфекционных заболеваний, пишет РИА Новости.

«Новый штамм B.1.1.529 был назван вариантом, вызывающим обеспокоенность. Самое ранее обнаружение в ЮАР — 8 ноября в провинции Гаутенге», — написано в отчете экспертов.

Ранее сообщалось, что минимум 23 страны мира заявили о регистрации случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ призвали людей из групп риска, в числе которых лица старше 60 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями, воздержаться от путешествий.