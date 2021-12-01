Профессор объяснил распространение медиками мифов о вакцинации

Профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик объяснил, по какой причине медики могут распространять мифы о вакцинации. По его словам, врачи, как и люди без медицинского образования, теряют точку опоры и ищут эмоциональную поддержку на фоне собственных психологических травм, нанесенных пандемией, передает РБК.

«Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы, и человек найдет такую конструкцию, которая сделает для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой. Так он вновь находит точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора», — указал ученый.

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По данным опроса, проведенного Институтом психологии РАН летом 2021 года, среди двух тысяч человек, кто отказался от прививок, причинами называлось то, что знакомые доктора не советовали им вакцинироваться.

Нестик отметил, что такая позиция врачей может быть обусловлена уровнем знаний, специализацией, снижением социального доверия или негативным опытом перемен.

Профессор уточнил, что в вопросе прививок люди чаще всего прислушиваются к мнению знакомых врачей, поэтому важно, чтобы специалисты рекомендовали вакцинироваться при отсутствии показаний и работать на популяризацию прививочной кампании.

17 ноября сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он уверен, что медик, который отговаривает пациентов от прививок, не имеет должного образования, медицинских познаний и практики. По этой причине, уточнил сенатор, таким врачам не стоит работать.

После этого российские медики разошлись во мнениях. В беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что может понять опасения врачей, которые не доверяют вакцине. В связи с этим она предложила выделить бюджет на просветительскую работу, чтобы снизить боязнь перед вакцинацией. В то же время врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин счел правильной идею лишать медиков дипломов. Он бы ввел для врачей-антипрививочников еще и финансовую или административную ответственность.

