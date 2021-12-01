Офис Зеленского обвинили в стремлении к тотальному контролю

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью «Украина.ру» обвинил офис президента Владимира Зеленского в том, что тот стремится иметь тотальный контроль над всеми сферами жизнедеятельности, вместо того, чтобы думать о развитии государства.

«Люди, которые пришли к власти в 2019 году, постепенно оторвались от реальности. У них началось головокружение от успехов (хотя успехов как таковых и не было), и они решили, что они теперь хозяева жизни, и начали демонстрировать, кто в доме хозяин, не задумываясь о последствиях и о том, что будет со страной. Никакого плана развития страны у них нет», — заявил эксперт.

Также политолог добавил, что происходящие в настоящее время события на Украине являются не новой гражданской войной, а обычным политическим противостоянием.

Ранее Бондаренко описал вероятные действия олигарха Рината Ахметова на обвинения президента Владимира Зеленского в подготовке государственного переворота. Эксперт уверен, что для бизнесмена является делом чести потребовать ответа от главы государства за его поступок.