Описан ответ Ахметова Зеленскому на обвинения в подготовке госпереворота

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью «Украина.ру» описал вероятные действия олигарха Рината Ахметова на обвинения президента Владимира Зеленского в подготовке государственного переворота. Эксперт уверен, что для бизнесмена является делом чести потребовать ответа от главы государства за его поступок.

«Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд, возможно даже, в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже», — заявил политолог.

Он добавил, что голословные обвинения Зеленского ударили в том числе по иностранным инвесторам, вкладывавшимся в компанию Ахметова. Бондаренко назвал местных олигархов иммунной системой украинской экономики, которые сдерживают страну от проникновения на ее территорию транснациональных корпораций. Поэтому, как считает специалист, США заинтересованы в их дискредитации.

Ранее глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк рассказал о ходе расследования уголовного дела о подготовке государственного переворота в стране, который якобы готовили отдельные граждане России и Украины. Он отметил, что пока рано говорить о каких-либо конкретных подозреваемых или задержаниях в рамках расследования.