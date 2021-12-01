Кремль сообщил о глубокой озабоченности из-за стягивания ВСУ в Донбасс

Кремль глубоко озабочен стягиванием Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии разграничения в Донбассе и считает это опасным авантюризмом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков отметил, что Москва не может принять никакие меры по деэскалации. «Мы видели сообщения о том, что свыше 120 тысяч военных стянуто к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе», — добавил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия делает все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе. «Работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и Минским договоренностям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств», — уточнил Песков.

Ранее 1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. «По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала она.

