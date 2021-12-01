Личный пилот бизнесмена-педофила рассказал о его полетах с Клинтоном и Трампом

Бывший пилот миллионера Джеффри Эпштейна Ларри Висоски заявил, что возил на личном самолете бизнесмена-педофила президентов США Билла Клинтона, Дональда Трампа и британского принца Эндрю. Об этом сообщает CNN.

Летчик рассказал об этом на судебном процессе по делу Гислейн Максвелл, бывшей помощницы и любовницы Эпштейна, которую называют соучастницей преступлений скандального бизнесмена. В частности, ей вменяют содействие в сексуальном насилии и торговле людьми, которыми занимался Эпштейн.

По словам Висоски, Эпштейн представлял ему пассажиров, когда летал вместе с ними, а когда бизнесмен не планировал сопровождать своих клиентов, пилот записывал их имена, либо пол. Говоря о педофилии и изнасилованиях, пилот отметил, что ни разу не был свидетелем подобного, а также не находил в своем самолете следов сексуального изнасилования.

При этом Висоски признался, что при приеме на работу он подписал соглашение о неразглашении профессиональных тайн. Кроме того, Эпштейн подарил ему землю и ранчо в американском штате Нью-Мексико и оплатил обучение в колледже для двух его дочерей.

Ранее стало известно, что Максвелл обвинили в вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Ей грозит до 40 лет тюрьмы. Прокурор Лара Померанц заявила, что Максвелл с самого начала участвовала в насилии над несовершеннолетними вместе с Эпштейном.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна уличили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.