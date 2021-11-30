Подругу миллионера-педофила обвинили в заманивании несовершеннолетних жертв

Предпринимательницу Гислейн Максвелл, бывшую любовницу и предполагаемую сообщницу миллионера Джеффри Эпштейна обвинили в вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию, ей грозит до 40 лет тюрьмы. Об этом сообщает MarketWatch из зала суда.

Прокурор Лара Померанц заявила, что Максвелл с самого начала участвовала в насилии над несовершеннолетними вместе с Эпштейном.

«Она участвовала в этом с самого начала. Обвиняемая вместе с Эпштейном заманивала жертв обещанием блестящего будущего и эксплуатировала их в сексуальных целях», — сказала Померанц.

По ее словам, де-факто женщина была хозяйкой дома миллионера. После того, как они перестали быть любовниками, они остались «лучшими друзьями», добавила Померанц.

Арест предпринимательницы за предполагаемое пособничество в педофилии произошел 2 июля 2020 года. Заключение по делу Максвелл содержит шесть обвинений, включая склонение несовершеннолетних к занятию незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна уличили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.

