Российские самолеты вылетели в Афганистан для эвакуации

Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для третьей эвакуации

Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для третьей эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ТАСС, первый самолет сел в аэропорту Кабула. «Первый самолет Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан», — рассказали в ведомстве.

На каждом самолете перевозится гуманитарный груз от России для жителей Афганистана.

В ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Министерство обороны России по поручению главы государства Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан, которым нужно уехать в условиях крайне неспокойной обстановки там. По словам пресс-секретаря президента, эвакуировали не только россиян, но и граждан стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).