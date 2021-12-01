Российские самолеты доставили в Афганистан гуманитарный груз

Три российских Ил-76 прибыли в Кабул для эвакуации граждан и доставили 36 тонн груза

Три российских самолета прилетели в Афганистан для эвакуации граждан. Кроме того, они доставили 36 тонн гуманитарного груза, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Три военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в аэропорт Кабула и доставили груз — теперь они осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. Чтобы оказать нужную медицинскую помощь и поддержку гражданам России и других государств, на каждом транспортном средстве находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

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Кроме того, на всех самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана присутствует достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России по поручению главы государства Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан, который хотят покинуть республику. Песков подчеркнул, что среди них не только россияне, но и представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

15 и 17 ноября в Кабуле произошли взрывы, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. Террористические акты участились в Афганистане после прихода к власти представителей движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). По мнению секретаря Совбеза России Николая Патрушева, события в стране могут развиться по катастрофическому сценарию, если властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию.