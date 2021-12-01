Напечатанная на 3D-принтере плазма ускорила заживление ран

Ученые отметили пользу созданной на 3D-принтере плазмы для пациентов с тяжелыми ранами

Богатая тромбоцитами плазма, созданная с помощью 3D-репликатора, ускорила заживление тяжелых ран. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Advanced Functional Materials.

Специалисты Университета в Дублине (RCSI) отметили пользу от богатой тромбоцитами плазмы (PRP), созданной с применением 3D-принтера. Ученые заявили, что репликация важнейшего компонента крови способствует эффективному заживлению ран.

В ходе исследования медики извлекали PRP из крови пациента со сложной кожной раной. Затем с помощью 3D-принтера они фактически напечатали имплантат для восстановления тканей и применили при лечении сложных ран. Ученые подчеркнули, что полученная с помощью репликатора плазма способствовала быстрому заживлению ран за одну хирургическую процедуру.

Применение PRP-имплантата помогло ускорить восстановление раны, обеспечило васкуляризацию — развитие новых кровеносных сосудов, способствовало подавлению фиброза — рубцеванию или утолщению ткани. «Эта технология потенциально может быть использована для регенерации различных тканей, что существенно повлияет на постоянно растущие рынки регенеративной медицины», — заметил профессор RCSI Фергал О'Брайен (Fergal O'Brien).

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