Описана технология постройки «живых» домов

Ученые Гарвардского университета описали технологию использования живых чернил при строительстве домов. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Специалисты из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы создали новый тип живых чернил, которые можно использовать для печати строительных материалов. В перспективе есть возможность возведения зданий, стены и все коммуникации которых будут восстанавливаться самостоятельно. В этом случае исключается необходимость ремонта.

Исследователи рассказали, что инженеры-микробиологи несколько лет работали над созданием живых материалов, пригодных для строительства зданий. Самым сложным в данном процессе оказалось сделать так, чтобы полученные материалы сохраняли объемную структуру. Проблема была решена, когда микробиологи выделили строительные чернила с применением кишечной палочки (Escherichia coli).

На финишной стадии специалисты взяли живые нановолокна и связали их со смолой, которую можно было использовать в 3D-принтерах. Также ученые применили противораковое средство азурин и токсин Бисфенол А.

Исследователи полагают, что получившиеся чернила можно использовать для строительства материалов для возведения домов. Благодаря их структуре нановолокна могут самовосстанавливаться и устранять повреждения стен будущего дома и прочих комуникаций. Также ученые отметили, что в перспективе подобные здания можно будет возводить при колонизации Марса.

В ноябре заместитель директора НИИ строительных материалов и технологий МГСУ Алексей Адамцевич заявил, что переход на новые технологии в строительстве может снизить стоимость жилья. Одной из альтернатив классической стройке эксперт назвал печать материалов для домов на 3D-принтере.