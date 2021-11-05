Назван способ снизить стоимость жилья

Переход на новые технологии в строительстве может снизить стоимость жилья и сделать его доступнее для покупателей. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора НИИ строительных материалов и технологий МГСУ Алексей Адамцевич в рамках проекта «КиберРеальность».

Строительная 3D-печать уже сегодня может рассматриваться как альтернатива «классической» стройке, говорит Адамцевич. Преимущество трехмерной печати в том, что она безотходна и выбрасывает в атмосферу гораздо меньше углекислого газа, чем это происходит при традиционном строительстве. Кроме того, напечатанные на 3D-принтере дома можно возводить в разы быстрее.

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«Во-первых, для организации всего процесса производства бетонных работ вместо целой бригады рабочих достаточно одного оператора принтера. Во-вторых, нет необходимости использовать опалубку, а значит, не надо тратиться на ее покупку, аренду и опалубочные работы», — считает эксперт в области строительных материалов.

Новые строительные смеси дороже в производстве, но, по словам Адамцевича, экономия достигается за счет других процессов: «Даже если учесть, что стоимость модифицированной смеси для строительной 3D-печати обычно выше рядового товарного бетона, экономия все равно очевидна».

В феврале 2021 года американская компания SQ4D выставила на продажу жилой дом площадью 130 квадратных метров, напечатанный на 3D-принтере. По словам агента по недвижимости компании Zillow Стивена Кинга, этот дом на 50 процентов дешевле аналогичных построек, а его себестоимость удалось снизить в десять раз. Стоимость напечатанного дома составляет 300 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей).

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

