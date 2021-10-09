Экономист предупредил о последствиях выдачи займов под залог недвижимости

Если микрофинансовым организациям (МФО) разрешат выдавать займы под залог недвижимости, то это приведет к опасным последствиям. В частности, многие россияне «сядут на кредитный крючок» малых предпринимателей. Об этом в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил экономист, политолог Михаил Хазин.

«Я считаю, что это крайне опасно, делать этого категорически нельзя. Микрофинансовые организации — это ростовщики, которые занимаются ростовщической деятельностью и соответственно требуют предельные проценты», — отметил он.

По мнению Хазина, МФО опасны, поскольку пользуются неграмотностью россиян и наживаются на клиентах. Подобные организации должны быть запрещены в России, заключил экономист.

Ранее стало известно, что МФО выступили с предложением разрешить им выдавать займы под залог недвижимости. Такое ограничение было введено в 2019 году для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества с недвижимостью. МФО с тех пор не могли заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения.