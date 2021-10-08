ЦБ предложил сделать микрозаймы «честными»

Центральный банк России предложил кредитным и микрофинансовым организациям включать в стоимость займов все дополнительные платные услуги, сообщает РБК. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее уже предлагала сделать расчет полной стоимости кредитов более жестким, чтобы клиенты видели «честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями».

Начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков заявил, что понятие полной стоимости кредита (ПСК) необходимо расширить. При оформлении займа клиенты по умолчанию соглашаются на ряд дополнительных платежей, и все они должны входить в стоимость сразу, чтобы заемщик был осведомлен о полном объеме своих обязательств. «Посчитанная таким образом ПСК представляется наиболее полной и объективно отражающей все расходы заемщика», — сказал Чирков.

«Прозрачность» при оформлении кредитов часто отсутствует из-за появления множества новых дополнительных платных услуг, на которые не распространяется действие законодательства, утверждает Чирков. Согласно текущим нормам, кредитные организации обязаны включать в полную стоимость кредита процентные платежи, сумму основного долга, а также дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредита, платежи в пользу третьих лиц.

Чирков выразил обеспокоенность тем, что зачастую «в зависимости от поведения заемщика в договоре прописываются разные значения ПСК, разные процентные ставки». ЦБ намерен заставить банки и МФО рассчитывать ПСК из максимально возможной суммы платежей, которые могут возникнуть по договору.

Кроме того, в Банке России считают целесообразным увеличить «период охлаждения», в течение которого клиент может отказаться от любых допуслуг по займу. Сейчас этот временной отрезок составляет 14 дней. Чирков заявил, что ЦБ планирует увеличить «период охлаждения» до пяти календарных дней с момента первого платежа по договору. «Часть людей в действительности начинают обращать внимание на размер платежей не после того, как подписали договор, а, к сожалению, только тогда, когда реально наступает обязанность внести первый платеж», — объяснил представитель ЦБ.

Ранее директор департамента розничных рисков «Промсвязьбанка» Евгений Иванов рассказал о том, что микрокредиты негативно влияют на кредитную историю клиентов. По словам эксперта, риск неуплаты среди клиентов с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем среди россиян, никогда не обращавшихся в МФО. Если клиент брал микрокредит три или более раз, то вероятность просроченного платежа растет.

