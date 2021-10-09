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Микрофинансисты захотели выдавать займы под залог недвижимости

Микрофинансисты предложили разрешить им выдавать займы под любой залог, в том числе жилья
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Микрофинансовые организации (МФО) выступили с предложением разрешить им выдавать займы под залог недвижимости. Об этом говорится в одной из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) «МиР» на 2021-2024 годы, передает РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, частные МФО не имеют права заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения. Данное ограничение было введено в 2019 году для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества с недвижимостью.

Отмечается, что микрофинансисты предлагают разрешить микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать займы под любой залог, в том числе недвижимости. В то же время в Центральном банке (ЦБ) заявили, что пока не получали никаких предложений от представителей микрофинансовых организаций.

Ранее Центробанк предложил кредитным и микрофинансовым организациям включать в стоимость займов все дополнительные платные услуги. Начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков заявил, что понятие полной стоимости кредита (ПСК) необходимо расширить. При оформлении займа клиенты по умолчанию соглашаются на ряд дополнительных платежей, и все они должны входить в стоимость сразу, чтобы заемщик был осведомлен о полном объеме своих обязательств. «Посчитанная таким образом ПСК представляется наиболее полной и объективно отражающей все расходы заемщика», — сказал Чирков.

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