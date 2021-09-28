Названы главные заемщики в России

Чаще всего микрозаймы в России берут работники торговли и сферы услуг

За микрозаймами чаще всего обращаются представители торговли и сферы услуг (22 и 17 процентов соответственно), говорится в исследовании компании Creditter (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Также среди главных заемщиков названы работники производства с долей в 16 процентов. На четвертом месте — государственные служащие и строители (по восемь процентов). Реже всего ссуды берут специалисты, занятые в сфере сельского хозяйства. На их долю приходится два процента от общего количества одобренных компанией заявок, а также работники IT-сферы (1,5 процента), маркетинга и консалтинга (один процент).

Средняя сумма микрозайма зависит от региона. В Москве она составляет 10 500 рублей, в Санкт-Петербурге — 10 тысяч рублей, Саратове — 8500 рублей, Екатеринбурге — 8450 рублей, Новосибирске и Ростове-на-Дону – 8 тысяч рублей. Причина наибольших обращений за микрозаймами работников сферы торговли и услуг связана с их относительно невысоким уровнем оплаты труда, уверен гендиректор компании Игорь Смирнов.

Клиенты российских микрофинансовых организаций (МФО) стали чаще обращаться за крупными микрозаймами — 30 тысяч рублей и выше. В июле этого года доля таких обращений составляла 15,5 процента, годом ранее — 13,1 процента. В итоге о крупном микрокредите просит уже каждый шестой обратившийся. В самих МФО объясняют ситуацию тем, что деньги все чаще нужны малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, в том числе для закрытия кассового разрыва.