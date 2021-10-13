Определены три города России с быстро дорожающими квартирами

Росбанк: новое жилье быстрее всего растет в цене в Ростове-на-Дону, Махачкале и Белгороде

По итогам сентября российскими городами-лидерами по росту цен на новое жилье стали Ростов-на-Дону, Махачкала и Белгород. В первом строящиеся квартиры подорожали на 13 процентов, во втором — на 7,4 процента, в третьем — на 6,8 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росбанка.

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Как определили аналитики, новостройки также заметно выросли в цене в Красногорске (на 6 процентов), Пскове (плюс 6,4 процента), Ханты-Мансийске (5,9 процента), Москве (5,7), Тамбове (5,5), Симферополе (5) и Ярославле (плюс 5 процентов).

Вторичное жилье наиболее быстро дорожало в Чебоксарах — на 5,3 процента. В пятерку городов-лидеров по росту стоимости «вторички» также вошли Владивосток, Сыктывкар, Краснодар и Архангельск. В десятку попали, помимо перечисленных, Иваново, Майкоп, Биробиджан, Великий Новгород и Калуга.

Ранее стало известно, что россиян, верящих в предстоящее снижение цен на жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто ожидает подорожания квадратных метров. В ходе соответствующего опроса почти 24 процента спрогнозировали снижение ценников в пределах пяти процентов, а 20,5 процента заявили, что ждут более существенного падения стоимости недвижимости.