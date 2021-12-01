Еврокомиссия поможет Польше из-за ситуации с мигрантами

Европейская комиссия (ЕК) одобрила пакет помощи Литве, Латвии и Польше на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ЕК Дану Спинант.

«Коллегия еврокомиссаров одобрила предложения по временным чрезвычайным мерам для Латвии, Литвы и Польши, связанные с ситуации на границе с Белоруссией», — заявила она во время брифинга в среду. О том, что войдет в этот пакет помощи будет известно позже.

В начале ноября глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Еврокомиссия должна принять меры, чтобы обезопасить польско-белорусскую границу от потока мигрантов из Белоруссии. Он также выразил поддержку польским властям, которые, по его словам, правильно отреагировали на миграционный кризис.