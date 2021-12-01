Госдепартамент США рассказал о подготовке санкций против Белоруссии

США в сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) готовят дополнительный пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Риге, трансляция опубликована на YouTube-канале Госдепа.

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«Мы призываем режим [белорусского президента Александра Лукашенко] перестать использовать мигрантов в качестве оружия», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель сделают все, чтобы Минск понес ответственность за нарушение прав человека.

1 декабря Европейский союз должен утвердить пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Предполагается, что в новый список санкций попали 17 официальных лиц и 11 организаций из Белоруссии. Ограничительные меры вступят в силу с момента подписания и публикации соответствующего документа.

Страны ЕС и НАТО обвиняют Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия гибридных атак и давления на западные страны. Планируется, что новые санкционные меры будут нацелены на белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, организовали миграционный кризис на восточных границах ЕС.