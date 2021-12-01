Лукашенко вспомнил о давлении Ельцина на Белоруссию для вывода ядерного оружия

Лукашенко заявил, что Ельцин давил на него для вывода ядерного оружия из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как на республику давили власти США и первый президент России Борис Ельцин, чтобы Минск передал Москве имеющееся ядерное оружие. Об этом глава государства рассказал в беседе с РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что документ, по которому Белоруссия обязалась вывести из страны ядерные боеголовки, был составлен не им, а предыдущим руководством республики. Он заверил, что самостоятельно на такой шаг не пошел бы. «Я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел? В нарушение договора я его оставлял в Беларуси. Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но, прежде всего, под жестким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была», — пояснил Лукашенко.

Как поясняет агентство, после распада СССР на территории Белоруссии располагались десятки зарядов к межконтинентальным ракетам «Тополь» и свыше тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и был вынужден вывести оружие с территории страны.

30 ноября Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию при одном условии — если НАТО разместит аналогичное вооружение на территории Польши.

В 2010 году глава республики уже выражал сожаление по поводу избавления страны от ядерного оружия. Тогда Лукашенко назвал принятое решение ошибкой и подчеркнул, что если бы Белоруссия обладала подобным вооружением, с ней бы «по-другому разговаривали».

При этом в 1996 году Лукашенко выражал противоположное мнение. На встрече с Ельциным в Кремле, где обсуждалось более тесное сотрудничество Москвы и Минска, белорусский президент говорил о невозможности остановить вывод ядерного оружия из страны. Тогда политик утверждал, что оставлять ядерные боеголовки в Белоруссии незачем, ведь Минск ими не управляет.