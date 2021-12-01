Врач назвала повышающие риск тромбоза после COVID-19 продукты

Врач-диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik назвала продукты, повышающие риск развития тромбоза после COVID-19.

По словам диетолога, зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. «Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе», — заявила Залетова.

Другим фактором риска является прием лекарств, которые увеличивают свертываемость крови. В этом случае пациенту тоже не следует злоупотреблять зелеными овощами. Однако если человек принимает препараты, которые влияют на густоту крови, перенесенная коронавирусная инфекция – повод уменьшить порции зеленой еды для снижения вероятности тромбоза.

«Для человека не на препарате, который увеличивает свертываемость крови, это не принципиально», — пояснила диетолог, отметив, что при употреблении зеленых овощей в большом количестве кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала способ избежать развития тромбоза у переболевших COVID-19. Специалист посоветовала пить больше воды, поскольку часто тромбоз связан с обезвоживанием. Также не стоит сидеть долго в одной позе, в особенности, за компьютером, поскольку кровь стекает вниз и случается ее застой в венах ног.