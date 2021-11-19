Врач назвала способ избежать тромбоза после COVID-19

Терапевт Чернышова: чтобы избежать тромбоза, нужно пить больше и не сидеть в одной позе

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом «Москва 24» назвала способ избежать развития тромбоза у переболевших COVID-19.

Специалист посоветовала пить больше воды, поскольку часто тромбоз связан с обезвоживанием. Также не стоит сидеть долго в одной позе, в особенности, за компьютером, поскольку кровь стекает вниз и случается ее застой в венах ног. «Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться», — сказала она.

Медик посоветовала не принимать препараты для разжижения крови в целях профилактики. Она пояснила, что у этих лекарств есть побочный эффект, поэтому их должны назначать только врачи при реальной угрозе для здоровья.

Чернышова призвала переболевших не паниковать из-за возможности возникновения тромбов, но посоветовал все же проявлять настороженность.

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