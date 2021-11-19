Раскрыта взаимосвязь уровня сахара в крови с течением коронавируса

Эндокринолог, диетолог Елена Щетинина раскрыла взаимосвязь уровня сахара в крови с тяжестью течения коронавируса. Она отметила, что повышенные показатели являются фактором риска, передает радио Sputnik.

По словам врача, организм ощущает нарушение углеводного обмена, поскольку при значениях более шести-семи миллимолей на литр повреждаются сосуды, их внутренние стенки становятся более проницаемыми. Таким образом, диабет страшен не сам по себе, а осложнениями, которые могут стать необратимыми.

«Если речь идет о COVID-19, то само это заболевание характеризуется не только повреждением легочной ткани, но также страдает эндотелий — внутренняя стенка сосудов. Если она изначально была повреждена при повышении сахара, получается, что этот фактор риска, это слабое звено у человека уже есть. Дополнительное воздействие инфекции на эндотелий усугубляет ситуацию», — объяснила Щетинина.

Эндокринолог добавила, что при коронавирусе и любой другой бактериальной или вирусной инфекции организм может отвечать повышением сахара в крови, иногда болезнь может спровоцировать «спящие» углеводные нарушения обмена.

Щетитина посоветовала следить за сахаром и принимать меры при его повышении. Она заключила, что наилучшая «таблетка» от диабета — это диета и ограничение углеводов, а лекарства вторичны.

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