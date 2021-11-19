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Иммунолог предупредил россиян об очередном последствии COVID-19

Иммунолог Болибок: россияне столкнутся с синдромом «матового стекла» в легких из-за COVID
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Фото: Antonio Bronic / Reuters

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU предупредил, что россияне могут столкнуться с очередным последствием коронавируса — синдромом «матового стекла» в легких из-за массивного тромбоза капилляров при заражении COVID-19.

По его словам, воспаление в легких происходит из-за тромбозов мелких капилляров. Так, при избыточном тромбообразовании при COVID-19 возникает диссеминированная внутрисосудистая свертываемость, когда тромбы появляются прямо в потоке крови. «Потом мелкие кровяные сгустки попадают в капилляры, забивая их, и возникает синдром „матового стекла“», — отметил Болибок.

Врач подчеркнул, что коронавирус обычно поражает внутреннюю оболочку сосудов. Коронавирус, при этом, вызывает поражение внутренней оболочки сосудов, очень нежного слоя клеток — интимы, на котором при малейшем повреждении нарушаются образуются тромбы. «Повреждаются и тромбоциты, в результате чего резко подскакивает свертываемость крови и начинает страдать такая функция, как фибринолиз, то есть способность организма растворять образовавшиеся тромбы», — пояснил специалист.

Как пояснил cердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев, из-за нарушения свертываемости крови происходит сбой в насыщении кислородом легких. Он добавил, что маленькие тромбы при COVID-19 могут образовываться в разных частях тела.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев рассказал, что после перенесенного коронавируса человек может столкнуться с дезадаптацией давления — «немым убийцей». Он подчеркнул, что высокое артериальное давление приводит к дисфункции сосудистой стенки.

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