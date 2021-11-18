Российский кардиолог рассказала о влиянии объятий и секса на замедление старения

Врач-кардиолог Юлия Кондальская: для замедления старения нужно избегать стресса

Для замедления процесса старения нужно избегать стресса. Об этом заявила врач-кардиолог Юлия Кондальская, ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалист рассказала, что избежать стресса помогут объятия, секс, вкусная еда, общение с детьми, полноценный сон и здоровое питание. По ее словам, на скорость негативных возрастных изменений влияет вялотекущий и труднодиагностируемый воспалительный процесс.

«Из-за постоянного характера воздействия стрессорных факторов такое воспаление считается хроническим, практически не проявляется внешне и имеет стертую клиническую картину», — объяснила российский кардиолог.

Следствием подобного воспаления становятся возрастные изменения иммунной системы, что подразумевает нарушение баланса активных форм кислорода в клетках. Из-за этого разрушительные процессы в организме ускоряются, пояснила врач. Она добавила, что избежать этого можно с помощью диагностики воспаления.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева объяснила влияние COVID-19 на старение. По ее словам, коронавирус переходит у пожилых в длительный постковидный синдром и тем самым ускоряет процесс старения.