В Минздраве объяснили влияние COVID-19 на старение

Ученые все чаще называют COVID-19 болезнью старения — эта инфекция спровоцировала первую в истории эпидемию, которая сильно зависит от возраста. Такое объяснение привела на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России» главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, передают «Известия».

Старение населения сейчас превратилось в глобальный тренд, самые быстрорастущие популяции — популяции пожилых людей, заметила Ткачева.

По ее словам, быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Она уточнила, что коронавирус переходит у пожилых в длительный постковидный синдром и тем самым ускоряет процесс старения.

По мнению эксперта, новый штамм COVID-19 опасен для пожилых скоростью распространения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила сделать обязательной вакцинацию против коронавируса для россиян старше 60 лет. По ее мнению, обязательная вакцинация должна быть в России, при этом важно стимулировать граждан на прививку.