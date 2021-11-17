Россиянам рассказали об опасности молока

Гастроэнтеролог Андрей Задворнов рассказал о пользе молока и о том, чем оно может быть опасно. Его слова в среду, 17 ноября, приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что с возрастом россиянам следует осторожнее относиться к молочной продукции. Это обусловлено содержащейся в ней лактозе. Она может может стать причиной проблем с пищеварением, поскольку фермент для ее усвоения — лактаза — содержится в организме маленьких детей. Чем старше мы становимся, тем меньше этого фермента выделяется. По этой причине молоко организму становится все сложнее и сложнее перерабатывать. Из-за этого спустя полчаса после приема пищи могут возникать неприятные симптомы — например, метеоризм, боли, диарея.

По словам Задворнова, есть люди, у которых настолько высока непереносимость лактозы, что им становится плохо не только из-за стакана молока, но даже из-за кусочка сыра. Если симптомы не очень ярко выражены, человек может пить молоко годами, испытывать при этом лишь легкое неудобство и даже не догадываться, в чем дело.

Проверить то, как организм усваивает молочную продукцию, можно с помощью теста на переносимость лактозы, уточнил гастроэнтеролог. В случае, если она не усваивается, врач может назначить специальные медицинские препараты.

В то же время совсем отказываться от молока и молочных продуктов не стоит, считает Задворнов. «В частности, молоко — это животные белки, витамин D, фосфор, кальций. Например, хронический недостаток кальция создает ломкость костей и волос и провоцирует переломы у пожилых людей, поскольку по мере старения плотность костей снижается», — рассказал он и напомнил, что в молоке также содержится ряд других витаминов.

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