Россиянам назвали способы избавиться от кофейной зависимости

Клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала россиянам, как самостоятельно можно диагностировать у себя зависимость от кофе и избавиться от нее. Ее слова в вторник, 16 ноября, приводят «Известия».

Ссылаясь на данные Американской медицинской ассоциации по научным вопросам, специалист отметила, что 400 миллиграмм кофеина в день являются умеренной дозой и безопасны для здоровья. Тонкова-Кузнецова уточнила, что столько содержится примерно в двух чашках эспрессо и 1,5 литра чая или же в четырех чашках эспрессо и до 800 миллилитрах чая.

Задуматься об отказе от кофе стоит в том случае, если человек употребляет больше нормы и чувствует, что уже не может обойтись без него. Негативными симптомами, свидетельствующими о зависимости от кофеина, специалист также назвала ухудшение качества сна, повышенное давление, учащенное сердцебиение, тревожность и резкие перепады настроения.

«Чтобы понять, есть ли у вас кофейная зависимость, ответьте себе на следующие вопросы. Можете ли вы обойтись без кофе? Чувствуете ли вы симптомы отмены? Как они проявляются?» — подчеркнула психолог.

Чтобы избавиться от кофейной зависимости, человеку нужно сформулировать свое намерение и приступить к его реализации, считает врач. Она отметила также, что количество кофеина нужно снижать постепенно. Например, сначала отказаться от содержащих его напитков хотя бы на один день.

Также очень важно научиться просыпаться без кофеина. Для этого следует отложить первую чашку на более позднее время, утром выпивать стакан воды и делать легкую разминку.

Ранее британский диетолог Фрэнки Филлипс также называла оптимальным количеством кофеина в день 400 миллиграммов. По ее мнению, регулярное умеренное употребление кофе в снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.