Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты

Некоторые продукты способны отнимать энергию и вызывать внезапную усталость, заявила диетолог Юлия Чехонина, пишет РИА Новости.

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Одним из таких напитков является кофе. Провоцирует усталость не столько напиток, сколько его количество. Употреблять одну-две чашки кофе в день считается нормой, в этом случае напиток бодрит. Если человек начинает пить больше кофе, вместо прилива энергии он может ощутить усталость. У него сформируется «порочный круг»: чем больше кофе будет пить, тем сильнее будет уставать.

По словам диетолога, подобное состояние могут вызвать продукты с высоким содержанием сахара. Она посоветовала сладкоежкам обратить внимание на темный шоколад, который не вызывает таких резких колебаний уровня глюкозы в крови. Соки и газировки приводят к внезапной усталости, перечислила специалист. Она посоветовала заменять их овощными соками.

Между тем, важно не отказываться от жиров и сахара насовсем, так как на такой диете у человека тоже нет сил.

Сильную нагрузку на пищеварение и как следствие усталость дает фастфуд, богатый углеводами. Организм кидает все свои силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи. «Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, в черный список продуктов можно включить сыровяленые колбасы и некоторые вида сыра.

Ранее индийский врач-диетолог Шивани Сикри (Shivani Sikri) посоветовала восполнить дефицит витамина C, который придает организму бодрости и укрепляет иммунитет.