Врач рассказал о «немом убийце» после перенесенного коронавируса

После перенесенного коронавируса человек может столкнуться с дезадаптацией давления — «немым убийцей». Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев в эфире радиостанции Sputnik.

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«Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — объяснил Шугушев.

Он подчеркнул, что высокое артериальное давление приводит к дисфункции сосудистой стенки. Если раньше этот процесс мог занимать годы, то сейчас после перенесенного коронавируса для этого понадобятся недели. Также гипертония после инфекции повышает риск развития инфаркта и инсульта.

По словам кардиолога, дезадаптация давления после перенесенного COVID-19 происходит из-за поражения вирусом нервной системы человека. По этой же причине пациенты теряют вкусы и запахи.

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