Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о запахе мертвечины и болота

Переболевшие COVID-19 россияне жалуются на постковидный синдром, который проявляется по-разному. Жители Псковской области рассказали о симптомах в интервью «Московскому комсомольцу».

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Местная жительница Анастасия Новикова заявила, что ее больше полугода преследуют странные запахи. «Самое противное, что, когда тест отрицательный пришел, и меня выписали, запахи уже стали возвращаться, но в каком-то извращенном виде», — рассказала она. Девушка объяснила, что свежее молоко стало пахнуть болотом, а свинина и яйца вонять мертвечиной.

По словам жительницы Великолукского района Светланы Волковой, у ее сестры после коронавируса началось облысение: клоками стали выпадать волосы. Девушке пришлось сделать короткую прическу, хотя до этого у нее были густые волосы.

Внешний вид другого жителя Псковской области тоже пострадал от коронавируса. Михаил Иванов рассказал, что после болезни его лицо покрылось гнойными воспалениями, а на животе выступила красная сыпь, напоминающая крапивницу.

Ранее заслуженный российский врач, доктор медицинских наук, хирург, профессор Владимир Вторенко заявил, что после перенесенного коронавируса у части пациентов появляются тяжелые последствия. В частности, врач отметил ревматологические заболевания и невралгические нарушения.