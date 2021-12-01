В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов

Зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, попросив снизить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР», — говорится в обращении. Леонов предложил установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан России не более одной тысячи рублей.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас стоимость тестов на коронавирус в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа. При этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.

Также представитель Госдумы обратил внимание, что предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус необходимо при выезде за рубеж или возвращении в Россию. Кроме того, работодатели часто требует прохождение теста за счет сотрудника при приеме на работу, а также после выхода из отпуска.

При этом россияне самостоятельно сдают тесты в коммерческих лабораториях в случае появления симптомов COVID-19, поскольку в некоторых регионах страны есть проблема длительного ожидания результатов лабораторных исследований при обращении за медицинской помощью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что срок действия ПЦР-теста, который показывает наличие в организме вируса COVID-19, будет сокращен с 72 до 48 часов. Такое решение, по словам Поповой, принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса.