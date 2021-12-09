В Госдуме предложили тестировать россиян на коронавирус каждую неделю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов заявил, что каждый гражданин страны имеет право получить бесплатный ПЦР-тест на наличие коронавируса, сообщает URA.RU.

Депутат предложил тестировать россиян на коронавирус каждую неделю: он подчеркнул, что проведение ПЦР-тестов должно финансировать государство. Он призвал ввести норматив — один бесплатный анализ на COVID-19 раз в неделю, то есть четыре раза в месяц.

«Это можно спокойно сделать через „Госуслуги“. Один раз сделал, два, четыре раза, и все будет видно. Но если надо чаще, то надо будет платить», — подчеркнул политик.

Тумусов напомнил, что ПЦР-тестирование является успешным средством в борьбе с пандемией коронавируса. «Самое главное, что дает ПЦР-тест, это раннее выявление заболевания. Если человек заболел, то он сам принимает меры и врачи, чтобы его изолировать и дальше не распространять инфекцию. Это эффективный инструмент», — заключил он.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Теперь срок действия этого исследования составляет 48 часов.