Российский сенатор назвал причины падения рейтинга Байдена

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал причины падения рейтинга президента США Джо Байдена.
По словам сенатора, это закономерное явление обусловлено проблемами внутренней и внешней политики, в том числе навязыванием толерантности и не идущей на спад пандемией коронавируса.
«Закономерное снижение рейтинга Байдена: нет программы действий, внешняя политика невнятная, в стране бедлам как был, так и остался, плюс эпидемия не идет на убыль. Вот и результат», — подчеркнул Пушков.
Ранее стало известно, что большая часть американских избирателей винит президента США Джо Байдена, Конгресс, корпорации и Китай в нарушениях цепочки поставок, которые привели к росту цен и дефициту товаров. Такие данные следуют из опроса Morning Consult.
До этого рейтинг одобрения политики Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все его президентство. Согласно результатам последних опросов, более половины американцев не одобряют работу действующего главы государства.