Российский сенатор назвал причины падения рейтинга Байдена

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал причины падения рейтинга президента США Джо Байдена.

По словам сенатора, это закономерное явление обусловлено проблемами внутренней и внешней политики, в том числе навязыванием толерантности и не идущей на спад пандемией коронавируса.

Материалы по теме Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа Хьюстон, у нас отмена. Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова

«Закономерное снижение рейтинга Байдена: нет программы действий, внешняя политика невнятная, в стране бедлам как был, так и остался, плюс эпидемия не идет на убыль. Вот и результат», — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что большая часть американских избирателей винит президента США Джо Байдена, Конгресс, корпорации и Китай в нарушениях цепочки поставок, которые привели к росту цен и дефициту товаров. Такие данные следуют из опроса Morning Consult.

До этого рейтинг одобрения политики Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все его президентство. Согласно результатам последних опросов, более половины американцев не одобряют работу действующего главы государства.

