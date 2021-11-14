Рейтинг одобрения Байдена среди американцев достиг нового антирекорда

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все время его пребывания в должности. Об этом свидетельствуют данные портала RealClearPolitics.

По последним опросам, более половины американцев (около 53 процентов) не одобряют работу действующего главы государства.

Самый высокий уровень одобрения Байдена фиксировался в конце января, когда он только пришел к власти, и составлял прочти 56 процентов. В первой половине августа половина американцев еще поддерживала его, но после рейтинг начал падать.

Лишь 35 процентов опрошенных считают, что за 10 месяцев работы на посту президента Байден достиг «многого» или «достаточно».

Ранее американские эксперты выразили свои опасения по поводу грядущих президентских выборов в 2024 году. По их словам, в США возрастают волнения между демократами и республиканцами на фоне заявлений бывшего лидера страны Дональда Трампа о прошедшей в 2020 году президентской гонке и своем участии в выборах 2024 году, а также обвинений нынешнего главы государства Джо Байдена в краже голосов.