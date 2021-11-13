Байдена попросили отдать зоозащитникам помилованных индеек на День благодарения

Американские знаменитости попросили президента США Джо Байдена отдать зоозащитникам помилованных индеек на День благодарения. Об этом пишет ТАСС.

Петицию с призывом подписали певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

Представители организации Farm Sanctuary, отметили, что обычно помилованных лидером Белого дома индеек отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с научными программами по птицеводству, где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями.

При этом в организации птицы получают качественный уход, могут жить в безопасности всю жизнь. «Здесь у них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход», — говорится в петиции на сайте организации.

В Белом доме еще не прокомментировали просьбу и не сообщили, рассматривает ли администрация США предложение организации.

В прошлом году на тот момент действующий президент США Дональд Трамп «помиловал» пару индеек накануне Дня благодарения. Церемония помилования двух птиц, которых назвали Кукуруза и Початок, прошла в Розовом саду Белого дома. В ней приняли участие супружеская чета и их дети.