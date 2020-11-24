Трамп помиловал пару индеек в Белом доме

Президент США Дональд Трамп «помиловал» пару индеек накануне Дня благодарения, который отмечается 26 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Церемония помилования двух птиц, которых назвали Кукуруза и Початок, прошла в Розовом саду Белого дома. В ней приняли участие супружеская чета и их дети.

Отмечается, что, по традиции, президенту каждый год в преддверии Дня благодарения привозят главную праздничную индейку и ее дублера, которых он «помилует». Обычно птицам дают такие имена, чтобы они сочетались по смыслу. Так, в прошлом году в церемонии участвовали Хлеб и Масло.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») демократа Джо Байдена, побеждающего на выборах президента США, станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта.