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Майк Тайсон съел «ухо Роя Джонса» на День благодарения

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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выпустил ролик в преддверии его поединка против другого экс-чемпиона Роя Джонса-младшего. Видео доступно на YouTube-канале спортсмена.

В юмористическом ролике 54-летний Тайсон на День благодарения угощает детей тортом в виде головы Роя Джонса вместо индейки. Спортсмен пытается убедить домочадцев, что перед ними именно индейка, а после непродолжительного спора с детьми говорит, что предпочитает съесть ухо и отрезает кусок торта.

Бой между Тайсоном и Джонсом запланирован на 29 ноября. Поединок пройдет по особым правилам. Спортсменам будут запрещены нокауты.

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