Майку Тайсону и Рою Джонсу запретят друг друга нокаутировать

Стали известны особые правила, которые будут действовать в ходе выставочного поединка между бывшими чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает Sky Sports.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CASC) установила специальные правила для поединка ветеранов. 54-летнему Тайсону и 51-летнему Джонсу, в частности, запретят друг друга нокаутировать. Бой будет состоять из восьми раундов, каждый из которых продлится только две минуты. В ринге не будет рефери. Таким образом, в рамках выставочного поединка победитель объявлен не будет.

Ранее 25 ноября стали известны суммы гонораров за поединок. Тайсон получит десять миллионов долларов, Джонс — три.

Выставочный бой пройдет 28 ноября. При этом оба спортсмена заявили о серьезном настрое и отказались рассматривать поединок как показательный.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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