Глава UFC высмеял предстоящий поединок Тайсона и Джонса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 255 высмеял предстоящий поединок американских боксеров Майка Тайсона и Ройя Джонса.

Уайт посмеялся над правилами этого поединка и отсутствием возможности сделать ставку на результат. «Думаете, Джонс победит? Нокаутом? Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Как они собираются заставить это правило работать? Черт возьми, я не знал, что и победителя там не будет, что за странный бой», — отметил глава UFC.

Бой между Джонсом и Тайсоном должен состояться 28 ноября. Спортсмены заявили, что всерьез воспринимают совместный поединок, несмотря на его статус выставочного. Тайсон заверил, что болельщиков ждет настоящий бой. Предполагается, что выручка от поединка пойдет на благотворительность.

Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.