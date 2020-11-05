Рой Джонс заявил о готовности выйти на бой с Тайсоном под флагом России

Российский и американский боксер Рой Джонс-младший выразил готовность выйти на выставочный бой против Майка Тайсона под флагом России. Слова спортсмена приводит газета «Известия».

«В таком случае выходит бой Тайсона с Черным русским», — поддержал идею 51-летний американец.

Боксерский поединок пройдет 28 ноября. Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный бой, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от поединка пойдет на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Тайсон — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл. С 2015-го американец — гражданин России.