Принц Гарри пожаловался на обидную кличку и отказался считать себя рыжим

Принц Гарри назвал свои волосы закатно-каштановыми и пожаловался на обидную кличку

Принц Гарри в новом интервью описал цвет своих волос и назвал их закатно-каштановыми. Об этом сообщает Daily Mirror.

В беседе с бывшим регбистом Джо Марлером герцог Сассекский пожаловался, что в школе его дразнили из-за внешности и дали ему обидную кличка «морковка». Он также заявил, что отказался считать себя рыжим. «Люди думают, что я рыжий, но я скорее закатно-каштановый», — сказал принц. Он отметил, что ему было совсем не смешно, когда в детстве его осмеивали из-за цвета волос.

Кроме того, в интервью Гарри назвал себя «полноценным папой», ветераном британской армии и «принцем Англии», подчеркнув таким образом разницу с официальным титулом принца Соединенного Королевства. Он также признался, что справляется с депрессией с помощью спорта и что его главное занятие сейчас — быть родителем. Недавнюю встречу с отцом, королем Карлом III, он назвал «позитивной и очень значимой».

Ранее король Карл III и его супруга Камилла впервые за четыре года встретились с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Младший сын монарха, его жена и дети навестили Карла в его резиденции в британском графстве Глостершир