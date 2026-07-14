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Из жизни
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20:32, 14 июля 2026Из жизни

Принц Гарри пожаловался на обидную кличку и отказался считать себя рыжим

Принц Гарри назвал свои волосы закатно-каштановыми и пожаловался на обидную кличку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Heathcliff O'Malley / Pool / Reuters

Принц Гарри в новом интервью описал цвет своих волос и назвал их закатно-каштановыми. Об этом сообщает Daily Mirror.

В беседе с бывшим регбистом Джо Марлером герцог Сассекский пожаловался, что в школе его дразнили из-за внешности и дали ему обидную кличка «морковка». Он также заявил, что отказался считать себя рыжим. «Люди думают, что я рыжий, но я скорее закатно-каштановый», — сказал принц. Он отметил, что ему было совсем не смешно, когда в детстве его осмеивали из-за цвета волос.

Кроме того, в интервью Гарри назвал себя «полноценным папой», ветераном британской армии и «принцем Англии», подчеркнув таким образом разницу с официальным титулом принца Соединенного Королевства. Он также признался, что справляется с депрессией с помощью спорта и что его главное занятие сейчас — быть родителем. Недавнюю встречу с отцом, королем Карлом III, он назвал «позитивной и очень значимой».

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