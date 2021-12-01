Волочкова рассказала подробности аферы на почти два миллиона рублей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о мошенниках, из-за которых она лишилась 1,7 миллиона рублей. Подробностями аферы она поделилась с РЕН ТВ.

Материалы по теме Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин? «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

Она рассказала, что в июне 2020 года ей позвонили люди из финансовой пирамиды QBF и попросили свести их с ее знакомыми, у которых есть деньги. «Я сказала, что давайте попробую рискнуть своими деньгами, чтобы посмотреть, как вы поступите: благородно или нет», — указала танцовщица.

По истечении положенного срока она потребовала вернуть средства с полагающимися процентами, но «все менеджеры быстро исчезли, заявив, что они не имеют к этому никакого отношения и вообще они наемные сотрудники». Позднее аналогичные слова она услышала и от директора компании.

При этом часть денег Волочкова сумела вернуть, но 1,7 миллиона зависли на арестованных счетах пирамиды.

31 мая московская полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Организация действовала как инвестиционная компания QBF и переводила привлекаемые деньги в офшоры. Клиентам фирма показывала фальшивые отчеты об инвестициях. Соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста структуры Евгению Россиеву арестовали. В головном офисе компании в «Москва-Сити» прошли обыски. При этом QBF продолжила работать, отмечал «Коммерсантъ». Пресс-секретарь компании Николай Степанов заявил, что уголовное дело связано с разборками бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области.

Волочкова обратилась в ОМВД России по Тверскому району Москвы 17 ноября.