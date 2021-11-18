Волочкова попала в финансовую пирамиду и лишилась двух миллионов рублей

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в ОМВД России по Тверскому району Москвы 17 ноября. В заявлении она указала, что инвестировала в 2020 году в QBF и лишилась почти двух миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Волочкова сообщила, что в середине июня 2020 года ей позвонил некий Тимур под видом представителя инвестиционной компании QBF. Балерина спросила, откуда молодой человек нашел ее номер телефона, на что он ответил, что взял его «в базе». Таким образом, Волочкова попала в финансовую пирамиду, в результате чего мошенники выманили у нее почти два миллиона рублей.

«После этого сказал, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтобы я порекомендовала их компанию своим друзьям для вложения денег. Я, естественно, отказалась. Тогда мне предложили самой стать инвестором», — рассказала Волочкова.

Балерина вложила в копанию три миллиона рублей, в качестве первой прибыли ей выплатили 1,15 миллиона рублей, а затем брокеры пропали. Вопросы о возвращении 1,7 миллиона рублей Волочковой посоветовали задать бенефициару QBF Роману Шпакову.

Ранее Волочкова добилась возбуждения уголовного дела в отношении солистки «Стрелок» после слива в сети ее фото. «Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами!» — подчеркнула она.